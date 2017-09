El colegio Alberdi celebra 60 años de historia

La comunidad educativa, cooperativa, docentes, alumnos y egresados festejarán seis décadas de enseñanza. Será el próximo domingo 8 de octubre. Habrá un acto protocolar y un multitudinario almuerzo. Unos 1300 estudiantes pasaron por el establecimiento secundario.

La Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Particular Incorporada (EESOPI) N° 8080 "Juan Bautista Alberdi” celebra sus 60 años de historia.

“Hay una rica historia detrás de esta Institución. Son huellas que el tiempo no debe borrar, porque sobre ellas se construye el presente y futuro de sus generaciones” y en ese marco, directivos, cooperadores, personal docente y no docente, alumnado, egresados, padres, ex alumnos, y la comunidad sastrense participarán de los festejos que tendrán lugar en el mes de octubre.

El acto protocolar se llevará a cabo el domingo 8 de octubre a las 10.30 horas, en el patio de la escuela. Posteriormente, a las 13, se realizará el almuerzo del reencuentro en el gimnasio de la escuela. El servicio gastronómico estará a cargo de los integrantes de la comisión cooperadora.

Las tarjetas se pueden adquirir en el establecimiento escolar. Para más información, comunicarse al teléfono del colegio (03406) 480559.

Un poco de historia

Desde el año 1953, solo existía en Sastre, un colegio Normal Nacional para señoritas, lo cual creaba una situación desventajosa para los varones, cuyos padres, no podían costear los estudios en otras localidades.

Esta circunstancia fue advertida por un grupo de vecinos, que antes la sugerencia del Dr. Gustavo Kauffman, evaluaron las necesidades del momento y decidieron crear un establecimiento de enseñanza comercial, gratuito y mixto.

Ante esta problemática, un grupo de personas se reunió en la secretaría de la Comuna de Sastre el 31 de mayo de 1956, con el objetivo de constituir una comisión organizadora de trámites y trabajos, para la creación del colegio.

En esa convocatoria estuvieron presentes: Alfonso Tibaldi, Domingo Ribotta, Juan Allasino, Roberto de Uriarte, Dr. Hugo Novatti, Dr. Rodolfo Casado, Dr. Rodolfo Doval Fermi, Dr. Ángel Ramos, Dr. Gustavo Kauffman, Dr. Eduardo Sosa y Juan Abdo.

La comisión organizadora se integró también con Santiago Cragnolino, Juan Nocca, Aldo Ochwind, Atilio Seveso, Mario Marcucci, Milciades Cergara, Vicente Barrado (h), Ernesto Elena, Dora Zaeta, Niveo Cragnolino, Raúl Barrado, Aurora Zaeta, Delicia de Oitana. Como secretario general se nombró al Dr. Hugo Novatti.

El sueño cumplido

El Instituto “Juan Bautista Alberdi” abrió sus puertas el 18 de marzo de 1957, con una división de primer año integrada por 31 alumnos. Las clases se dictaron en el salón de actos de la Comisión de Fomento. Su primer rector fue el Dr. Rodolfo Doval Fermi y como secretaria, fue designada Marta Novatti.

Por su parte, el primer supervisor fue Albino Sánchez Barros y como primer presidente de la Cooperativa, asumió Santiago Cragnolino mientras Ernesto Elena fue nombrado representante legal.

En el segundo año, las aulas se trasladaron a dos habitaciones de la oficina del Departamento de Trabajo y Previsión de la Provincia, ubicada en Emilio Ortiz y Sarmiento.

El cuerpo docente estaba constituido por los profesores Edelmira Barrado de Cragnolino, Utilia de Pretto, Aurora Zaeta, Nelly Seveso, Ing. Raúl Barrado, Andrés Bossio, Dr. Rodolfo Casado, Niveo Cragnolino, Dr. Rodolfo Doval Fermi, Dr. Eduardo Sosa y Norberto de Uriarte.

En noviembre de 1958, se inauguró una parte del actual edificio, cuyo terreno fue donado por la gobernación de Santa Fe. Según consta en los libros, los bancos y ventanas del colegio fueron construidos por un establecimiento industrial de la localidad, que cedió sus instalaciones y cuyos obreros, junto a un grupo de particulares, trabajaron gratuitamente. Además, los gastos de edificación y amoblamiento, fueron costeados por la comunidad sastrense.

Es digno destacar que, durante los dos primeros años, el personal docente y administrativo, trabajó “ad-honorem”. Una vez que el gobierno de la Nación comenzó a girar los sueldos, algunos profesores donaron sus haberes a la Cooperativa para que continúen con las obras.

Hasta el año 2016, unos 1300 alumnos pasaron por las aulas en 55° Promociones, y egresaron alrededor 1.100 estudiantes. Además, más de un centenar de docentes dieron clases la institución.