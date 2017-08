Fabio Gieco presenta su libro “Pensamientos”

Será este viernes en Biblioteca Popular a las 20. El escritor sastrense venció la adversidad y después de más de dos años, estrena sus escritos. Anticipó que los textos están vinculados con la vida.

Este viernes 25 de agosto, el escritor sastrense Fabio Gieco, presentará su primer libro al que llamó “Pensamientos”. La cita será a las 20 horas en la Biblioteca Popular “Gral. San Martín”.

Tras reponerse de un gravísimo accidente automovilístico en 2005, el autor trabajó durante los últimos 30 meses en los escritos de su obra que está relacionada con la vida.

En un breve diálogo con InfoSastre, Gieco dijo que escribir siempre fue su hobby y recordó a tres personas que lo han marcado en esta faceta. “La primera que me dijo que tenía que escribir, fue mi hermana Guadalupe. Después llevé unos textos a una terapia neurocognitiva en Rafaela, y fue la neuropsicóloga, Julieta Seffino, quien me incentivo a seguir. Y quien me dio el último empujo fue mi amigo César Oitana”, señaló.

“Pensamientos” reúne dosis de los diferentes mundos que Fabio recorre desde su infancia. El campo como su lugar en el mundo, pero también sus íconos culturales, desde Atahualpa a Bob Dylan. Sus escritos revelan observaciones de lo cotidiano, regados de consejos y enseñanzas.

“De todos los textos, hay solo uno que tiene un vínculo con el accidente. Yo lo asocie a soltar y tomar. Para dedicarnos a una cosa en la vida, tenemos que soltar otra. Yo no puedo usar las dos manos y no puedo agarrar dos cosas a la vez. Por eso tengo que soltar algo, para tomar otra cosa”, recordó el escritor de 37 años.