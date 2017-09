Lifschitz visitó empresa local y un centro de investigación

El gobernador recorrió las instalaciones de la firma Bauducco, pionera en implementos del sector lácteo. Ahora se diversificó también hacia la industria cervecera.

El gobernador Miguel Lifschitz recorrió este jueves en la localidad de El Trébol, la planta industrial Máximo Bauducco, y señaló que se trata "de una fábrica pionera en implementos para el sector lácteo, que ahora se ha diversificado, produciendo tanques, entre otros equipos, para la industria cervecera".

Lifschitz explicó que Bauducco “es una empresa familiar de alta tecnología y de gran desarrollo, que produce para el mercado interno y también para la exportación, que está desarrollando productos muy innovadores para sustituir importaciones”.

“Realmente se trata de una empresa de la que uno puede sentirse orgulloso”, resaltó.

El gobernador también explicó que además visitó la obra que está desarrollando la Cámara de industrias lácteas en el predio del parque industrial de El Trébol, un centro de investigación, desarrollo y de verificación de las industrias lácteas de la zona y "que es una apuesta al futuro muy importante”.

Bauducco, que fue fundada hace más de 40 años, en su planta de más de 9 mil metros cuadrados produce la más alta calidad en equipos para la industria láctea y de la alimentación.

Iniciada por su fundador Máximo Bauducco como taller artesanal dedicado a la fabricación de implementos menores de cobre y chapa estañada para el sector lácteo, fue asimilando el vigoroso desarrollo que se produjo en las últimas décadas en la industria alimenticia íntimamente vinculada al auge de la aplicación del acero inoxidable.

La utilización de este noble material importado de sus usinas de origen, sumado al desarrollo tecnológico y a la maquinaria utilizada permite estar a la vanguardia en calidad y prestigio, poniendo a disposición de la industria láctea y alimenticia: tanques de transporte (recolección y larga distancia), tanques silos (hasta 400.000 litros de capacidad), tanques de procesos, reactores, filtros de línea, tanques para procesos de gaseosas, línea de proceso para dulce de leche (pailas, enfriadores, tanques de mezclas, etc), líneas de proceso para la elaboración de quesos (tinas queseras, llenadora de moldes, pre-prensas, túneles de prensado, saladeros, etc) con diferentes grados de automatización, tanques de proceso para helados, etc.

Realizan equipos para la industria química y frigorífica con diseños especiales provistos por sus clientes.

Son el primer fabricante argentino de enfriadores de leche para tambo; y cuenta con una amplia gama de modelos y capacidades (desde 300 litros hasta 30 mil litros), que se complementa con una red de agentes en el país y también en el exterior, que permiten brindar asesoramiento y atención personalizada acorde a las necesidades del mercado local e internacional.