Viajaba por ruta 13 y lo fumigó una avioneta

El ex concejal de San Jorge, Esteban Roglich circulaba por la vía provincial 13, entre Sastre y María Juana, cuando fue testigo y víctima de la aspersión aérea. “Iba de un lado de la ruta al otro y cuando pasó por arriba mio tiró”, relató.

Una avioneta fumigó a un automovilista que circulaba el miércoles a la tarde por la ruta provincial 13, entre Sastre y María Juana. El testigo y víctima del hecho, Esteban Roglich, alcanzó a sacar fotos y lamentó la impunidad que existe en el uso y abuso de agroquímicos.

“Iba de un lado de la ruta al otro y cuando pasó por arriba mio tiró. Quiero creer que no pudo parar de hacerlo en ese momento”, aseguró Roglich.

El ex concejal de San Jorge, ciudad reconocida por el amparo judicial que limitó las fumigaciones terrestres (a 800 metros) y aéreas (a 1500), aseguró que en María Juana este tipo de aspersiones están prohibidas.

“Desconozco si el vuelo estaba dentro de esa jurisdicción pero más allá de eso no se puede fumigar sobre la ruta”, agregó Roglich.

El hecho ocurrió cerca de las 18 y el testigo no logró identificar la nave, ni su número de registro. “Igual nadie hace nada, no hay controles”, añadió el ex concejal de San Jorge.

Las imágenes fueron replicadas en las redes sociales por Horacio Brignone, integrante de María Juana Sustentable y del colectivo Paren de Fumigarnos, quien analizó: “Los mensajes de nuestras autoridades «suspendiendo» prohibiciones y relativizando los peligros son luces verdes para estos irresponsables”.

Roglich no se quedó en la anécdota de la avioneta que cruzaba la ruta con total normalidad a las 18 del miércoles pasado, a la luz del día. Afirmó que detrás de la ausencia de control están las estadísticas de las enfermedades y malformaciones, que evidencian que los casos de cáncer doblan la media nacional en esa zona sojera.

“Es preocupante que sigan fumigando así y nadie haga nada. Hace 15 años cuando empezamos a alertar por este tema no había pruebas científicas pero hoy sí, están los estudios de facultades, como la de Medicina de Rosario (por los campamentos sanitarios)”.

El amparo judicial de San Jorge, dijo Roglich, “mejoró la salud de los vecinos de barrio Urquiza (ahí tiene alcance la medida) y se comprobó que bajaron las alergias y enfermedades” “Pero siguen importando más los negocios que cuidar la salud, prevenir”, agregó.

Fuente: Rosario3