San Vicente será conocido a nivel mundial gracias a un documental de EEUU

Se trata de la producción titulada "Cuna de la Cosechadora", filmada en la localidad santafesina y editada en Estados Unidos. El cineasta local Luciano Prosperi fue pieza fundamental para la realización del largometraje y nos presenta un avance.

La localidad santafesina de San Vicente tendrá la oportunidad de ser conocida en todo el mundo gracias a un documental impulsado por la historiadora norteamericana Yovanna Pineda, quien se especializa en el estudio de la tecnología e innovación de nuestro país.

Desde sus estudios en el Estado de Florida, Yovanna junto al sanvicentino Luciano Prosperi realizan el trabajo final de edición sobre la producción titulada "Cuna de la Cosechadora", en referencia a la rica historia de San Vicente como productor de maquinaria agrícola.

"La meta de este trabajo es mostrar que en Argentina hay maquinaria innovadora hecha por su gente, y que eso no solo existe en Estados Unidos o en Europa. Para la realización de este documental me contacté con Luciano, ya que me informaron de sus amplios conocimientos sobre las cosechadoras", explica Yovanna en el avance.

"Jamás imaginé que alguien de tan lejos se interese por la historia de mi pueblo. A la gente de aquí le llamó mucho la atención el hecho de que en San Vicente se elijan reinas de la cosechadora, ya que no es algo muy común en USA. Durante febrero vamos a difundir nuestra producción antes de presentarla de manera definitiva, y poder mostrar además como la localidad se reinventó luego del cierre de las fábricas más importantes", manifestó Luciano, quien proviene de una familia fuertemente ligada a la fabricación de maquinaria agrícola.

Fuente: regionoeste.com.ar