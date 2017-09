Pullaro: “iremos hasta el hueso, caiga quien tenga que caer”

Lo aseguró el ministro de Seguridad de Santa Fe, luego de la detención de efectivos policiales y personal retirado. Ayer, fueron arrestados el ex jefe de Policía Rafael Grau y otros miembros de la fuerza en diferentes causas.

Este martes en la sede del Ministerio de Seguridad se realizó la conferencia de prensa en relación a las últimas detenciones que se llevaron adelante de efectivos policiales retirados y en actividad. Participaron el Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; y de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein.

“Hay una decisión política del gobierno de la provincia, del ministerio de seguridad, que cuando detectamos algún caso que pueda haber o que presume corrupción institucional es ir hasta el hueso, hasta el final, aquí no se cubre absolutamente a nadie y que caiga quien tenga que caer”, así inició la exposición el Ministro de Seguridad tras conocerse los avances de la investigación que se inició el pasado 4 de mayo del 2016 cuando el propio funcionario se presentó ante fiscalía con un escrito que detallaba las maniobras que se investigan.

Seguidamente Pullaro continuó “El año pasado nos llega una denuncia anónima que pudimos ver, que pudimos entender que tenía relación real con algunos arreglos que no se realizaban y entendimos que era un hecho de corrupción institucional público privado, y no era una decisión fácil porque vinculaba directamente a la conducción de la plana mayor de la policía de santa fe, pero acá hay que hacer lo que corresponde y eso significó llevar adelante la denuncia, y lo hice yo personalmente radicándola en el Ministerio Público de la Acusación (fiscales)”.

A su vez el titular de la cartera de seguridad destacó que “la policía de la provincia cuenta con más de 23.000 hombres y la inmensa mayoría de ellos son ciudadanos de bien, para garantizarle a los santafesinos la seguridad de sus bienes y sus vidas, indudablemente hay excepciones y cada una de ellas las hemos trabajado dentro del ministerio de seguridad en los últimos 21 meses que nos tocó gestionar la seguridad pública de Santa Fe, con mucho esfuerzo pero con mucha decisión, que no solo es de un ministro sino que es del gobierno de la provincia y que no va a permitir bajo ningún concepto la corrupción institucional en ningún ámbito del estado y en particular en la policía de la provincia de Santa Fe”.

“Cada una de esas denuncias que a nosotros nos puedan haber llegado en forma anónima o directamente de alguna persona de la fuerza, las impulsamos para darle un mensaje claro a ese policía que está trabajando un día de calor, de frío, de lluvia, que se arriesga en diferentes operativos, que trabaja todos los días para que los santafesinos podamos estar mejor y en eso se refleja la caída del delito que tuvimos en la ciudad de Santa Fe, en Rosario y en la provincia, en los delitos más complejos, más violentos o más difíciles de resolver”, añadió Pullaro.

Para concluir, el Ministro dijo que “esta es una decisión de un gobierno provincial que quiere llevar adelante una reforma en la policía de santa fe, pero fundamentalmente que transforme al estado, porque esto no hubiese sido posible con el viejo sistema de persecución penal que teníamos, hoy el que lleva adelante la investigación es el ministerio público de acusación”.

A su turno el Ministro de Gobierno resaltó que “la decisión que este gobierno ha tomado desde un primer momento es acercar a la justicia todo dato o hecho que consideramos que deba ser investigado”. “Particularmente hoy se han conocidos acciones que tiene que ver con causas vinculadas a irregularidades dentro de la institución, en ambas causas se ha partido de información y de denuncias que han sido generadas desde el ministerio de seguridad, desde el mismo gobierno, permanentemente hay una secretaría de control que está monitoreando cada una de las acciones del personal policial y del manejo de fondos, y en la medida que se detectan irregularidades se acercan a la justicia, ya que el gobierno de la provincia avala pero sobre todo acompaña el accionar de la justicia en estas causas”.

Por su parte el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, manifestó que “Desde el primer día que asumió el gobernador nos pidió que asumiéramos como prioridad, como responsabilidad principal la lucha contra el delito, y nos pidió que se actuara contra quien sea que haya cometido el delito, sea de una fuerza de seguridad, sea alguien vinculado al crimen organizado y cualquiera que haya cometido un delito. ¿Que se hizo desde el ejecutivo provincial? Designamos en menos de dos años casi 40 fiscales, hemos designado y estamos designando casi 30 jueces penales en toda la provincia, estamos construyendo la obra de infraestructura más grande que se haya hecho en la historia de la provincia en la historia de derecho penal, hemos gestionado para que se fortalezcan las fiscalías federales y articulado el trabajo conjunto de fiscalías federales y provinciales en la lucha del crimen organizado, en donde la provincia ha dotado de una estructura para que se pueda trabajar”.

Fuente: Prensa Ministerio de Seguridad