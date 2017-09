Contigiani: “Somos los únicos que defendemos a Santa Fe”

El candidato a diputado nacional apuntó a los otros postulantes y reclamó que se expresen sobre la deuda del gobierno nacional con la provincia.

“En la provincia de Santa Fe hay desarrollo, democracia, federalismo y república. Muy pocos en el país pueden hablar de estos valores y mostrar cómo se concretan y se llevan a la práctica”, afirmó en declaraciones públicas este sábado el ministro de la Producción y candidato a diputado nacional por el Frente Progresista, Luis Contingiani.

“A partir de estos valores vamos a defender a Santa Fe en el Congreso Nacional y somos los únicos que lo podemos hacer. El candidato del oficialismo, de Cambiemos, no creo que pueda hacerlo porque le imponen la agenda desde Buenos Aires. Por ejemplo, me llama la atención su silencio respecto del Fondo del Conurbano Bonaerense. Él tendría que estar levantando la voz conmigo defendiendo a su provincia para que no nos saquen otros 7 mil millones de pesos”, sostuvo.

Contigiani también se refirió al “candidato del kirchnerismo, cuyo gobierno fue responsable de habernos descontado 25 mil millones de pesos de recursos coparticipables pese a que no firmamos ningún compromiso de ese tipo y a que luego la Corte Suprema de la Nación declaró inconstitucional esa medida. Hoy esa deducción es una deuda de 50 mil millones de pesos que el Estado nacional le debe a todos los santafesinos y que el actual gobierno no cancela pese a que la Corte también le dio la orden de hacerlo”, apuntó.

“Me pregunto cómo van a votar estos candidatos en diciembre la próxima ley de presupuesto, que no dirá en ningún artículo que el Estado nacional va a cancelar su deuda con Santa Fe”, añadió Contigiani.

“Por eso decimos –continuó el ministro- que somos los únicos que podemos defender a Santa Fe en el Congreso Nacional. Nosotros tenemos libertad para hablar de cualquier tema porque no tenemos compromiso ni con el kirchernismo del pasado reciente de la Argentina, ni con este gobierno de Buenos Aires. Hablamos de nuestro propio proyecto, el que tiene que ver con la promoción de la producción y el trabajo, de las pymes, de los emprendedores, de la agricultura familiar; un proyecto que todos los días busca garantizar el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda”.

“Caminamos toda la provincia intensamente y estamos convencidos de que los santafesinos van a valorar a este gobierno, que puede mostrar niveles de transparencia, de diálogo y articulación de políticas públicas que no se ven a nivel nacional. Por eso, podemos visitar cualquier rincón de la provincia y hablar de frente con cualquier intendente o presidente comunal, con nuestros productores, nuestros empresarios, con los trabajadores, con todos los santafesinos”, describió.

El candidato a diputado nacional, participaba este sábado de distintas recorridas, que tras visitar Esperanza y Santa Fe, incluyeron un almuerzo popular en el barrio Las Flores Sur, de Rosario, la presencia en actos por la memoria de La Noche de Los Lápices, y culminaba su agenda en la cena por el 75° Aniversario del Centro Comercial e Industrial del Departamento San Jerónimo, en Gálvez.