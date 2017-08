La lista de diputados de Cambiemos se impuso en Sastre

La alianza encabezada por “Niky” Cantard fue la más votada en la cabecera. Obtuvo 951 votos contra 901 que sacó el Frente Justicialista. Rossi le ganó interna a la ex jueza Rodenas. El Frente Progresista fue tercera.

El precandidato Albor Cantard, cabeza de lista de diputados de Cambiemos, ganó las elecciones Paso en la ciudad de Sastre y Ortiz, donde prevaleció sobre sus adversarios del Frente Justicialista y del Frente Progresista Cívico y Social.

Con 951 votos, terminó la jornada cívica como la fuerza más votada en la cabecera departamental. Detrás se ubicó Agustín Rossi, quien venció a la ex jueza Alejandra Rodenas en la interna del Frente Justicialista. El ex diputado nacional kirchnerista obtuvo 615 sufragios mientras que la ex jueza federal logró 256. En tercer lugar, se ubicó Pablo Di Bert con apenas 30 votos.

Más atrás, terminó el precandidato del Frente Progresista Luis Contigiani. El actual ministro de la Producción consiguió 271 sufragios en la ciudad. Por su parte, la modelo y periodista Amalia Granata del espacio UNA Santa Fe Renovada, ganó la interna de Popular, cerró los comicios con 113 votos.

La Dirección Nacional Electoral publicó en su sitio web los telegramas correspondientes a las mesas escrutadas en el país y estos fueron los resultados provisorios.

CAMBIEMOS (951)

Cambiando Juntos 951

FRENTE JUSTICIALISTA (901)

Unidad Ciudadana 615

Nuevo Espacio Santafesino 256

Compromiso por Santa Fe 30

FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL (332)

Adelante 271

Sumemos por Santa Fe 61

UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD (177)

Fuerza para el Cambio 134

Esperanza Santafesina 11

Nueva Democracia 4

Juntos para Ganar 6

Ciudadanos Responsables 3

Un Nuevo Tiempo 8

Comprensión 3

Salud Comunitaria 5

Frente de Unidad Naciente 3

POPULAR (165)

Una Santa Fe Renovada 113

Mujeres Unidas 27

La Patria Somos Todos 10

Red Ciudadana Santafesina 3

Protagonistas 9

Movimiento de Renovación Santafesina 3

CIUDAD FUTURA (63)

El Poder de las Mujeres 63

1 PROYECTO SANTAFESINO (89)

Renovando Santa Fe 89

ESPACIO GRANDE (41)

Con Fe es Posible 7

Ciudadanos en red 16

Forza Santa Fe 12

Frente Igualdad Animal 4

Nueva Provincia 6

Vamos por Más 6

Santa Fe Puede 0

El Pueblo Vuelve 0

Unidos por la Libertad 0

Por los Pobres 0

Ni una 0

La Hora del Pueblo 0

DEL CAMPO POPULAR (80)

Por la Década Ganada 12

Más Renovador 15

Frente de los Jubilados 9

Creo en Santa Fe 16

Con Total Seguridad 8

Proyecto Joven 17

Juntos es posible 3

FRENTE SOCIAL Y POPULAR (59)

Unidad Social y Popular 59

AUTONOMISTA (62)

Santa Fe Camina 36

Jubilados 18

Todos Juntos 8

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES 61

Roja 61

VAMOS JUNTOS (40)

Juntos por Vos 24

Unidos por la Fe 16

Nuevo Amanecer 0

Ahora Estamos 0

UNION CELESTE Y BLANCO (25)

Unidos por Santa Fe 25

FEDERAL (19)

Recreo Social 10

Dignidad Ciudadana 9

MOVIMIENTO INDEPENDIENTE RENOVADOR (16)

Santa Fe Segura 10

Desarrollo Agro Industrial 6

NACIONALISTA CONSTITUCIONAL – UNIR (14)

Unión para Renovar Santa Fe 14

Votos Nulos: 279

Votos Blanco: 183