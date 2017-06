Cierran listas para candidatos a concejales

Hoy finaliza el plazo para registrar nombres que competirán en el 13 de agosto. Sergio Balbi encabezará una lista del PJ y resta definir otra. El Frente Progresista irá a internas con dos listas. Cambiemos tiene todo definido.

Con gran hermetismo se espera el cierre del plazo para la inscripción de pre-candidatos a concejales de la ciudad de Sastre y Ortiz para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que tendrá lugar el próximo 13 de agosto.

La carrera hacia los comicios tendrá este viernes un nuevo capítulo. Hasta las 23.59, los distintos partidos políticos tendrán tiempo para registrar los nombres que buscará acceder a una de las tres bancas que están en juego en el Concejo Municipal.

Por el lado del Partido Justicialista, el miércoles se definió que dos listas competirán en las internas. Los peronistas se juntaron y luego de varias reuniones terminaron de sellar un acuerdo que agrupa a todos los sectores. Anoche, quedaron confirmadas dos líneas del PJ y no seis como se barajaba en las últimas semanas.

Sergio Balbi, será el primer titular de una de las listas que apadrina la senadora provincial Cristina Berra. El empresario cervecero estará acompañado por Celeste Robledo y Diego Ferrari, ex secretario de gobierno durante las gestiones del ex intendente Rosaldo Gardella. Como suplentes figuran Alejandro Vázquez. Luis Beltramo y Sandra Pergaseles.

En tanto, aún faltan confirmar quienes encabezarán los seis puestos de una segunda lista Justicialista. Si bien no está confirmado, Albino Moreno estaría formando parte del grupo que, a última hora de hoy, terminará el armado de los seis pre-candidatos.

Por su parte, en Cambiemos las cosas están más claras. Más allá de los rumores, Leandro Baravalle estará al frente de la única lista. El actual ssecretario General de la Juventud PRO de Santa Fe y el fundador del macrismo en la ciudad, irá como primer candidato y será secundado por Rubén Bustamante y Evangelina Fredes. En las próximas horas darán a conocer de manera oficial el resto de los integrantes que estarán impresos en las boletas.

Las PASO será para Cambiemos una medición oficial para tener los números más claro de cara a las elecciones generales del 22 de octubre.

En tanto, la incógnita persiste en el Frente Progresista Cívico y Social. Si bien se especulaba con la presentación de una única lista, el oficialismo tendrá que ir a internas ya que no se logró conformar la “Junta Vecinal” tal como había trascendido.

Sin pre-candidatos definidos por el grupo ligado al gobierno Municipal, es un hecho competirán con el sector del Socialismo, que tendrá como primer pre-candidato a Mario Broda.

Por otro lado, se confirmó que el partido “Libres del Sur” finalmente no presentará pre-candidatos, aunque sí anunciaron que comenzarán trabajar en una propuesta seria pensando en 2019.

El sector que tiene como máxima referente a Gabriela Sosa -pre candidata a diputada nacional-, estuvo hasta último momento con la intención se conformar un espacio, pero el escaso tiempo les jugó en contra.

Con este panorama, las próximas horas serán cruciales para los partidos políticos de la ciudad en armado de los aspirantes a completar las listas para presentar ante la junta electoral.

Este es el calendario de fechas:

12 de junio: Fin plazo presentación de listas de pre-candidatos por las autoridades partidarias ante el Tribunal Electoral Provincial.

14 de junio: Fin plazo para fijar en los lugares públicos la nómina de electores impugnados.

17 de junio: Fin plazo presentación adhesiones y solicitud de oficialización de Listas.

17 de junio: Fin plazo designación de responsable económico-financiero y político.

24 de junio: Fin plazo para efectuar descargo por escrito por los electores impugnados.

14 de julio: Fin plazo suministro al Poder Ejecutivo Boleta Única y Oficializada.

14 de julio: Inicio Campaña Electoral.

14 de julio: Fin plazo Padrones impresos y encuadernados – Designación locales y ubicaciones de mesas.

17 de julio: Fin plazo Excusación de autoridades de mesas designadas.

24 de julio: Fin plazo para subsanar errores de Padrones.

29 de julio: Fin plazo Publicación Ubicación de Mesas y sus Autoridades.

11 de julio: Fin plazo Comunicación No Emisión del Sufragio.

13 de agosto: Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

20 de agosto: Fin plazo presentación símbolos, emblemas o figuras partidarias y fotografías de los candidatos.

12 de septiembre: Fin plazo rendición de cuentas gastos de campaña

17 de septiembre: Inicio de la Campaña Electoral

22 de septiembre: Fin plazo suministro al Poder Ejecutivo del Modelo de Boleta Única y Ubicación de mesas.

25 de septiembre. Fin plazo excusación de autoridades de mesas designados.

2 de octubre. Fin plazo para subsanar errores de padrones.

7 de octubre: Fin plazo publicación de mesas y sus autoridades.

12 de octubre: Fin plazo justificación de no emisión de voto

22 de octubre: Comicios Generales.

21 de noviembre: Fin plazo presentación rendición de cuentas gastos de campaña

21 de diciembre: Fin plazo justificación de no emisión de voto.