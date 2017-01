Del Sel no descarta postularse de nuevo para gobernador

El embajador en Panamá aclaró que "si vuelve Midachi, renuncio a mi cargo". Además, dijo que la política es muy sucia. En los próximos días, resolverán el futuro del grupo cómico.

Miguel del Sel, actual embajador de Argentina en Panamá, y ex miembro de Midachi dijo en diálogo con Cadena 3 que renunciará a su cargo político si el grupo humorístico vuelve a reunirse. "Si vuelve Midachi, renuncio", aseguró y continuó: "No pedí licencia cuando fui diputado para hacer mi campaña a gobernador, imaginen ahora. No me parece bien hacer eso. Creo que uno se la tiene que jugar en la vida".

"Volvería de Panamá, renunciaría a mi cargo y emprendería esta nueva etapa que nos llenaría de alegría", sostuvo al tiempo que confesó: "Me daría un descanso de la política que es muy sucia en Argentina".

El cómico explicó que, si bien está agradecido con el lugar que hoy ocupa y las responsabilidades que tiene a su cargo, extraña a su familia. "En 10 meses pude ver a mis hijas sólo ocho días. Creo que fui fuerte durante estos meses y lo compensé con mucha actividad y trabajo", subrayó y señaló: "estoy muy bien en Panamá y lleva tiempo armar un espectáculo. Hay que estar convencido".

Del Sel se comunicó desde Punta del Este, donde se reúne con Dady Brieva y el “Chino” Volpato para finiquitar detalles del regreso. "No adelantemos nada porque todavía no hay nada concreto pero la idea está y puede ser. Vamos a ver qué pasa", aclaró el actor que dio vida a la famosa "Tota".

Futuro político

El ex candidato a la Casa Gris adelantó que, más allá de su proyecto con Midachi, evalúa volver a la política e insistir con la gobernación de Santa Fe. "Veremos las posibilidades y mis ganas en 2019, para ver si me postulo de nuevo para gobernador de la Provincia", añadió.