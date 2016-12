Reccia anticipó más problemas en el Concejo

El concejal del FpV advirtió que el oficialismo va a decidir sobre el voto popular si asume Moreno o Lucero. Será este jueves en una sesión especial. También cuestionó la falta de información del Ejecutivo para aprobar la tributaria.

Cuando todo parecía que la bochornosa novela del Concejo Municipal llegaba a su fin, sus protagonistas le agregaron un nuevo episodio a la vergonzosa historia política de la ciudad. En la reunión de comisión que se desarrolló este martes, volvieron a retumbar las paredes del Centro Cívico por el caso Moreno.

Por la mañana, el electo concejal del Frente Justicialista volvió a presentar las copias certificada de toda la documentación que le exigían para asumir su banca con el agregado de una carta solicitando nuevamente su inmediata incorporación el cuerpo legislativo, con la advertencia de iniciar acciones civiles y penales.

En la sesión, Matías Reccia, del Frente para la Victoria, reiteró su pedido para incorporar a Moreno, pero obtuvo otro rechazo. “El oficialismo convocó a Albino Moreno y Eva Lucero, quien se disputa la sexta banca del Concejo, para que expongan con sus abogados los argumentos por los cuales desean asumir”, le dijo a InfoSastre y señaló: el “Cuerpo va a resolver el tema, se va a votar y va a tomar juramento a quien corresponda”.

“Tanto Damián Galliano como yo, no estamos de acuerdo con lo dispuesto”, sostuvo Reccia y aseguró que Moreno está habilitado, el Tribunal Electoral está notificado del proceso y tiene que asumir, “pero siguen poniendo trabas”.

“Cómo puede ser que tres personas -por el oficialismo- van a decidir sobre el voto popular”, cuestionó y anticipó: “esto va a traer más problemas”. Sin dudar, Reccia afirmó que por como está planteado todo, “va a asumir Lucero”.

Por otra parte, el referente del bloque de la oposición en la sala “Raúl Cragnolino”, volvió a criticar al Departamento Ejecutivo Municipal por la falta de información, en medio del tratamiento de la Ordenanza Tributaria, que junto al Balance, son las dos herramientas más importantes con las que cuenta el Municipio.

“Tras ingresar el jueves el proyecto con más de 50 artículos, ayer se comenzó a revisar, pero faltan datos del Ejecutivo para hacer un correcto análisis”, apuntó. Si bien estuvo de acuerdo en los incrementos propuestos, que rondan el 43 por ciento (barrido y malezas), dijo que son lógicos porque durante este año no se tocaron los importes. Además, indicó que hay otros aumentos del 25 % en muchas cosas, otras 65 %, 70 % y otras un 100 % vinculados con servicios que presta el Municipio.

Las dudas surgieron en algunos puntos que se agregaron, algunos porcentajes que bajaron, relacionado con el “Derecho de Inspección”, y otros que se aumentaron. “Tenía dudas y necesitaba tener porcentajes de cobranza, balances y no me lo supieron contestar, no tenían respuesta. Por eso pedí más datos para tener un aval y tratarlo en otra sesión, pero parece que tenía que salir la Ordenanza como estaba”, aseveró.

También cuestionó una Ordenanza para refrendar una serie de decretos que fueron firmados por el Ejecutivo mientras estuvo paralizado el Concejo. “Hubo un par de esos decretos que no me cerraban de los cuales, el oficialismo no tenía información”, relató.

En ese marco, especificó un decreto donde la Municipalidad transfirió en septiembre a una empresa privada más de 412 mil pesos por las alcantarillas de la ruta, cifra que los concejales del Frente Progresista sostuvieron que ese dinero luego fue devuelto por Vialidad Provincial. “No había ningún documento que le diera validez, todo fue de palabra”, arremetió.

A Reccia también le resultó llamativo otro decreto firmado por la intendencia donde por convenio se contrata a la firma Administradora San Juan de Rosario para que implemente la cobranza de las tasas. Del total recaudado, la empresa se quedaría con el 2 %. “Tampoco sabemos los números de cuánto se recauda, ni ellos tampoco sabían los datos”, cerró.

Si bien la Ordenanza estaba prevista aprobarse para votar este jueves, antes las dudas, el proyecto seguirá estudiándose en comisión.