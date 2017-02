Garnero podría recibir una condena de prisión perpetua

Lo anticipó el fiscal Carlos Zoppegni. El hombre de 35 años había sido imputado por el crimen de su madre, la arquitecta Gloria Garnero. Le realizarán pericias psiquiátricas.

Transcurrián los primeros días del año, cuando la ciudad se vio conmovida con la trágica muerte de Gloria Brero de Garnero, caso en el cual, se vio involucrado su hijo mayor Alejandro, quien habría sido el autor material de los golpes que causaron su posterior deceso.

Tras permanecer dos días prófugo, Alejandro fue capturado y puesto a disposición de la justicia. Quien habló al respecto, fue el Fiscal que atiende la causa, Carlos Zoppegni y en una entrevista televisiva, emitida por Canal Dos – Noticiero Dos – precisó que: “Se impulsó una audiencia vinculada con una pericial realizada por la junta de salud mental de la Provincia de Santa Fe, donde se trata básicamente de obtener un diagnóstico acerca del estado psicológico y psiquiátrico del imputado. Se hizo con la anuencia de la defensa, donde también ha puesto un perito de parte, siendo esta la primera medida que adoptamos cuando recibimos el legajo”, precisó Zoppegni.

Consultado acerca de qué podría pasar si el resulto de la pericia afirma que Alejandro no se encuentra dentro de sus cabales al golpe del episodio con su madre, el Fiscal explicó que: “En primer lugar el tema de la inimputabilidad se determina en el momento del hecho. Es muy difícil poder presentar una pericia luego de determinado tiempo, ya que la inimputabilidad a los fines penales se juzga en el momento. Puede haber personas que estén decretadas como dementes lo que no habilita que por sí sea declarada inimputable si al momento del hecho conocía la criminalidad y dirigía las acciones. Por otra parte, dicha pericia puede ser utilizada mientras avanza el proceso y solicitarse una internación, pero no le quita ni le agrega nada a lo que es la causa penal; o sea, puede que, en lugar de estar detenido en una prisión, puede que quede alojado en un lugar de internación mientras dure el proceso”.

En la misma entrevista, Zoppegni se refirió a cerca de cómo sigue el proceso judicial, señalando que: “Una vez que tengamos el resultado de la pericia que mencioné anteriormente, con el agrego de algún informe médico en cuanto a las internaciones anteriores que ha tenido esta persona, donde se puede contemplar las declaraciones de los facultativos que en su momento lo atendieron, de manera tal que se puedan agregar más datos al legajo y luego, sino hay ningún tipo de acuerdo sobre juicio abreviado, no queda otra alternativa que hacer un juicio oral y público”, mientras que en torno a una posible condena, el Fiscal sostuvo que: “La condena sería de prisión perpetua o bien, según nuestra constitución, una vez superado los 35 años de condena podrá recuperar su libertad”.

Fuente: El Informativo On Line