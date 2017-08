Aumenta hasta un 36% el abono de la telefonía fija

Telecom ajustó el servicio básico y algunos planes desde el 10 de agosto. En tanto, Telefónica lo hará dentro de poco más de un mes. Ya notificaron a sus clientes.

Los aumentos en las tarifas de los celulares para septiembre y octubre próximos serán acompañados por subas en los abonos de telefonía fija y algunos planes de las dos mayores operadoras del país, Telefónica y Telecom.

El 10 de este mes, Telecom ajustó su abono básico un 20%, por lo cual el costo de ese ítem pasó de $75 mensuales a $90 + IVA ($ 108,90 finales).

En tanto, algunos de los planes y servicios de voz sufrieron aumentos de entre 10 y 20%. Estas facturas que ya empezaron a llegar a los hogares y vencen en los primeros días de septiembre, indicó el diario La Nación.

En Telecom afirman que en el caso de los planes el impacto en el monto total de la factura habrá que verlo cliente por cliente en función de cada plan y que incluso algunos usuarios no tienen paquetes de llamadas, al tiempo que aclararon que la tarifa del pulso no cambió, por lo cual, el aumento no dependerá del consumo, sino que se aplicará sólo en ciertos cargos fijos.

Telefónica, por su parte, confirmó un aumento, para octubre, de 36% en el abono básico, que pasará de $80 mensuales a $109 + IVA ($ 131,89 finales) Según voceros de la compañía, "no hay incremento en el pulso y esto se comunicó al cliente vía factura con 60 días de anticipación".

Estas alzas en telefonía fija se suman a las del 12% promedio en telefonía celular, entre el mes pasado y octubre, que completarán el segundo ajuste del año, una saga que comenzó el verano pasado, cuando Movistar, Claro y Personal subieron tarifas en llamadas y paquetes de datos.

Fuente: Iprofesional