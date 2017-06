Los teléfonos que dejará de funcionar WhatsApp

La lista de los perjudicados incluye a grandes marcas como Apple, Samsung y BlackBerry. Miles de aparatos será desahibiltiados desde el 1° de julio.

WhatsApp anunció que ya no será posible usar la aplicación de mensajería instantánea en varios marcas y modelos de teléfonos inteligentes. ¿La razón? Su actualización y su soporte técnico ya no estarán disponibles para viejos sistemas operativos y por lo tanto ya no funcionará.

La noticia ya había sido anunciada en 2016 pero el reclamo de miles de usuarios obligó a la compañía –propiedad de Mark Zuckerberg, creador de Facebook– a postergar su decisión. Ahora que el plazo pasó, los desarrolladores de la aplicación anunciaron que no habrá demoras y desde el 30 de junio la app dejará de funcionar en viejos teléfonos.

La lista de los perjudicados incluye a grandes marcas como Apple, Samsung y BlackBerry. Más precisamente no funcionará más en:

-BlackBerry OS

-BlackBerry 10

-Nokia S40

-Nokia Symbian S60.

-Android 2.3.3 y versiones anteriores

-Windows Phone 7

-iOS 6, lanzada para iPhone 3GS.

La empresa explicó que su decisión es forzada por el mercado actual. Según señalan, en 2009 "aproximadamente el 70 % de los smartphones que se vendían en ese tiempo tenían sistemas operativos de BlackBerry y Nokia" y ahora lideran Google, Apple y Microsoft con 99,5 % de las ventas de equipos y sistemas operativos.

Para WhatsApp, los viejos modelos “ya no ofrecen la capacidad necesaria para ampliar las funciones de la aplicación en el futuro”.

¿Qué haacver si tu teléfono está en la lista? La respuesta más obvia es comprar un equipo nuevo. Pero también hay alternativas como actualizar a la versión más nueva del sistema operativo que se tenga. También se pueden buscar alternativas que sigan funcionando en el viejo teléfono dentro de las muchas opciones de mensajería que hay en las tiendas de aplicaciones. Sin embargo, la empresa insiste en que renovarse es la mejor manera de disfrutar de todas las opciones que ofrecen. A fines de 2016 esto era lo que aconsejaban: "Te sugerimos adquirir un modelo de teléfono Android, iPhone o Windows Phone más reciente antes de que finalice el año 2016 para poder continuar usando WhatsApp".

Fuente: Rosario3