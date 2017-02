Los bancarios anunciaron un paro nacional para el viernes

Será por 24 horas en todas las entidades del país. Los trabajadores reclaman el cumplimiento del acuerdo salarial alcanzado con las cámaras empresarias.

Carlos Rivero, secretario gremial de la bancaria Santa Fe, confirmó un paro total de actividades de las entidades bancarias en todo el país para el próximo viernes 17 de febrero. No obstante, adelantó que “se analizan nuevas medidas de fuerzas, de 48 horas, posiblemente para los días jueves y viernes, pero aun no esta confirmado”.

En este marco, Rivero aseguró que desde el gremio esperan que el Ministro de Trabajo y el gobierno nacional asuman su compromiso en lo acordado en paritarias. “Responsabilizamos de todo esto al gobierno, nosotros ya tenemos los acuerdos firmados y los bancos no lo quieren cumplir”, y arremetó “si no los pagan no va a haber bancos abiertos”.

Los trabajadores bancarios realizaron más de 1.000 asambleas en todo el país con cese de actividad, en reclamo de que se cumpla el acuerdo paritario alcanzado en noviembre que prevé el pago de un anticipo para el lapso enero-abril a cuenta de la negociación salarial de 2017.

Cabe mencionar que el paro total fue precedido la semana pasada por la realización de asambleas en las sedes bancarias los días jueves y viernes, que en los hechos significaron el cese parcial de actividades.

Fuente: Notife