Rituales para despedir el año viejo y recibir el Nuevo

Cuáles son los rituales y cábalas para poner en práctica la última noche del año y darle la bienvenida al nuevo. No digas que no te avisamos.

Bueno, malo, positivo o no. La celebración por la finalización de un año y el comienzo de otro siempre tiene sus rituales y la ilusión que el que llega sea mejor que el que se va. Tu Día te cuenta cuáles son las cábalas para poner en práctica en el cierre de un período y el inicio de otro. No hace falta que pongas en práctica a todas, pero después no digas que no te lo avisamos.

1. Blanco radiante

Desde hace unos cuantos años se puso en práctica la costumbre de vestirse de blanco. Esta tradición tiene que ver con atraer la buena salud y alejar las enfermedades. Podés combinar tu atuendo con accesorios de color y darle un toque personal.

2. Sin pobreza

Unos minutos antes de que den las 12, buscá una moneda y enterrala en algún lugar del jardín o en una maceta. Cuando lo hagás, no olvides de decir: ""entierro mi pobreza". Una vez que empiece el nuevo año desenterrala en forma de "riqueza".

3. Un saltito

Cuando falten apenas unos minutos para la medianoche subite a una silla y prepararte para dar el gran salto cuando den las 12. Comenzar elevados el nuevo año, hará que tengamos 12 meses de ascenso.

4. Buena pisada

Hay quienes afirman que empezar con el pie izquierdo no es un buen augurio. Al saltar de la silla aseguráte de caer con el pie derecho.

5. Brindis y anillo

Cumplas con las otras cábalas o no, el brindis de Año Nuevo es infaltable. En el caso de las mujeres, colocar un anillo en la copa en señal de buena suerte e intentar no volcarla por completo al dar el salto, auspicia un buen comienzo de año.

6. 12 pasas

Cada pasa simboliza un deseo que se cumplirá en cada mes del año entrante. Si no tenés pasas podés implementarlo con maní con chocolate, confites, pedazos de turrón o cualquiera de las opciones que tengas en la mesa. Elegí la que más te guste, pero contalas y tenelas en la mano.

7. Bolso en mano

Si sos de los que te gusta viajar, no podés dejar de lado este ritual. Antes de las 12, buscá un bolso, cartera o valija para darle una mano a la buena suerte y poder concretar el viaje tan soñado.

8. Barrido

Barré la casa con fuerza hacia afuera para sacar todo lo negativo que esté ahí estancado y darle paso a todo lo positivo. Colocá sal marina con arroz en todas las esquinas de la casa y el 1 de enero barré hacia afuera (atrae la prosperidad, abundancia y dinero).

9. Agua

Tirá un vaso de agua hacia la calle. De esta manera, simbolizás que con eso se van las lágrimas y la envidia. Cuando lo hagas, pensá que todo eso se esta yendo de tu vida.

10. Recordatorio

Escribí en una hoja o en un papel todo lo negativo que afecta a tu vida o que ya no quieras que suceda más. Quemá esa hoja así te liberas.

Fuente: Día a Día