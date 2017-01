"A Galliano, entre la política y el carnaval"

“Galliano hizo de la política un carnaval, y de este un desaire a sus pares (Aré Puré)” tituló un lector en una carta enviada al portal. Se mostró molesto por la actitud del concejal.

Luego de pasar por el 90% de las Instituciones, hoy a título de ciudadano natal que quiere el progreso de su pueblo, asumo la atribución de analizar los actos del Sr. Galliano y me hago cargo de lo que expreso agradeciendo a Info-Sastre:

1) Dado la actitud incomprensible de Galliano en relación al legítimo grupo de los ARÉ PURÉ, arrogándose el derecho de denunciar públicamente la no presentación en los carnavales 2017 sin ningún consentimiento confundiendo a la población.

2) Y atento a la correcta respuesta aparecida en este mismo espacio, deslindando responsabilidades y confirmando su actuación, desconociendo los dichos del citado (firmado por los Sres. De Los Santos y Córdoba representando a los 30 integrantes de la agrupación).

3) Apoyo la decisión de estos últimos y veo con desagrado los pasos del Sr. Galliano por elemental falta de ética.

4) Que, no obstante, con elevado criterio los Aré Puré se despegan de todo color político, a título exclusivamente personal aprovecho aclarar mi visión por la posición que ocupa Damián Galliano, bajo el carácter de Concejal electo por el Frente Progresista pero que vota por la oposición. Hay caso juzgado que prohíbe que un legislador se pase de un partido a otro, cabiéndole multa y/o destitución (Radio Cadena-3) Si Galliano considera haberse equivocado y ya no comulga con la ideología del partido por el que fue votado (como yo lo hice), debería dar un paso al costado, retractarse, abstenerse de decisiones inconsultas y en última instancia renunciar. Como persona inteligente y para no defraudar a miles de habitantes, estimo que acusa carencia de reflexión, no piensa y está confundido y obnubilado (como el boxeador “grogui”). Aún así y bien reconocido por la población al ser elegido (nos conocemos desde que egresó en 1988 del ex Alberdi), lamento expresar que en estas condiciones desconozco su accionar en el Concejo de Sastre porque no me representa. Es verdad incontrastable y siento decirlo.

No puede negar sistemáticamente y votar “porque sí”, porque tiene arraigada creencias erróneas y figura elegido para un partido político, pero vota para otro. Incomprensible. Si como joven con ideales quiere actuar en política, tiene que observar normas mínimas de ética y valores morales. No descarto encontrarnos y lograr coincidencias, recuperando el valor de la palabra empeñada.

José M. Galetto

