Una jornada sin diferencias

En la zona B y C no se sacaron diferencias y los cuatro partidos terminaron en empates. El clásico del oeste finalizó sin goles. También igualaron en el Gigante, Cañada Rosquín y en Landeta.

Tras ponerse en duda la continuidad del Torneo Clausura por la huelga de los árbitros, finalmente este domingo comenzó a disputarse la 3° fecha, que hasta el momento, arrojó un solo triunfo y cuatro empates.

El único festejo se dio en el “César Luis Menotti”, donde Guadalupe venció 3-0 a Unión y se quedó con su primera victoria. Este lunes se cerrará la jornada en la “Cabecera”, con el cotejo entre Atlético Sastre y San Jorge.

Por la zona B, Juventud Unida no pudo escaparse en la punta y debió conformarse con un agónico empate que lo mantiene en la cima de las posiciones.

En el “Roberto Toraglio”, igualó 2-2 con Americano, que arrancó ganando con los goles de Matías Benegas, uno de sus nuevos refuerzos provenientes de Unión de Santa Fe, mientras que Jorge Gamboa aumentó la diferencia desde los doce pasos. La “Juve” se recuperó con el tanto de David Buosi de penal y rescató un punto con el gol de Marcelo Leites, de cabeza.

El árbitro Carlos Mansilla expulsó a Juan Manuel Burgatello en el local y a Daniel Villarruel en el “Polanco”.

En otro de los partidos de la zona, Mitre y San Martín terminaron 1-1. La reciente incorporación Valentín Sánchez, ex Unión Los Cardos con un pasado en el fútbol italiano, puso en ventaja al “Rojinegro”. En el complemento, Agustín Bernaus, de penal, niveló el juego para el elenco de Landeta, que sumó su primer punto.

No se sacaron diferencia en el clásico del Oeste. Por el grupo C, Susanense y Piamonte finalizaron sin goles, un resultado que no conformó a ninguno.

En el “Gigante”, El Expreso empató 2-2 con Unión de Los Cardos. El conjunto de la “Fortaleza del Sur” se puso en ventaja con el tanto de Horacio Armelino mientras que Alejandro Togachinsco puso el 1-1 para el “Verde” antes del descanso.

Claudio Scarafía volvió adelantar al equipo Falappa pero Cristián Rosales puso cifras definitivas para el local. Sobre el final, se fue expulsado Ignacio Navarro en el equipo de Carlos Polenta.

Posiciones

Zona A: Atlético Sastre 6; Guadalupe, Unión y San Jorge 3; La Emilia 0.

Zona B: Juventud Unida 7; Americano 4; San Martín 2; Gral. San Martín y Dep. Mitre 1.

Zona C: Piamonte y El Expreso 4; Trebolense 3; Unión (LC) y Susanense 2.

Reserva

Zona A

Atlético Sastre-San Jorge (Juegan 28-07)

Guadalupe 0 - Unión 0

Libre: La Emilia

Posiciones: Atlético Sastre 4; La Emilia y San Jorge 3; Guadalupe 2; Unión 1.

Zona B

Dep. Mitre 1 - San Martín 7

Americano 1 - Juventud Unida 5

Libre: Gral. San Martín

Posiciones: Juventud Unida 9; San Martín 6; Dep. Mitre 3; Gral. San Martín y Americano 0.Zona C



Susanense 0 - Piamonte 0

El Expreso 1 - Unión (LC) 5

Libre: Trebolense

Posiciones: Unión (LC) 6; Trebolense 4; El Expreso 3; Piamonte 2; Susanense 1.

Próxima Fecha N° 4

Zona A

San Jorge-Guadalupe

La Emilia-Atlético Sastre

Libre: Unión

Zona B

San Martín-Americano

Gral. San Martín-Dep. Mitre

Libre: Juventud Unida

Zona C

Piamonte-El Expreso

Trebolense-Susanense

Libre: Unión (LC)