Sastre ganó el clásico y se quedó con la punta

Se impuso 3-0 a Unión en el “Bosque”. Zeitter abrió el partido en el primer tiempo. Cosatto y Barreto lo liquidaron en el complemento. La “AKD” ganó su cuarto derby y lidera en soledad el grupo A.

El segundo clásico del año fue para Atlético Sastre, que venció 3-0 a Unión en el “Bosque” y se quedó con el liderazgo del grupo A, tras disputarse este domingo la 2° fecha del Clausura.

No fue un gran partido. La “AKD” salió con todo y en la primera que tuvo, Rébola salvó su vaya una mano a mano con Cosatto. El arquero atoró al goleador y con los pies logró rechazar. La visita se paró mejor en la cancha, hizo circular el balón por los dos costados, pero no lograba llegar con peligro.

En el local, Ramírez se puso el equipo al hombro y a pura gambeta trataba de inclinar la cancha. Con un tiro libre de “Tanchito”, Perrone desperdició un gol insólito solo frente a Lemos. El defensor recibió un tiro libre dentro del área, pero no alcanzó a darle precisión a la pelota y obligó al guardameta a zambullirse para evitar la caída de su valla.

El dominio del equipo de Caloni se sustentaba en la presión constante y toques rápidos, pero no fue certero a la hora de convertir. Pero a los 20’, Perrone bajó a Uliassi y le cedió un tiro libre que abriría el marcador. Cabral se encargó de mandar un centro al medio del área que encontró a Zeitter sin marca para estampar de cabeza el 1-0.

Después del gol, el trámite se pareció a los primeros minutos, donde la visita tenía todo bajo control, custodiando a Ramírez para que no avance contra su arco. Y así, se le hizo difícil llegar hasta Lemos, que terminó la primera etapa sin sobresaltos.

En el complemento, el “Tatengue” salió con otra actitud y eso se notó en el arranque. Sin ideas claras, intentó llegar al empate, pero lo hizo en forma desprolija. Encima Casañas definió mal y se perdió el 2-0.

A la vuelta, el ex Trebolense sería protagonista del segundo festejo de la tarde. A los 15 y algo exigido, la bajó y definió de zurda y Cosatto alcanzó a tocar el balón que terminó impactado en palo más lejano. En el rebote, le volvió a quedar a la “Perla”, pero Sojcak con lo justo salvó en la línea y esta vez Cosatto no perdonó y fusiló al defensor con un arquero que había quedado sin chances.

Tras el golpe de desánimo, todo lo planeado por Unión se desmoronó. Ya no atacó como antes y cedió el control de la pelota a Sastre que tuvo varias situaciones para liquidarlo. Rébola le ahogó el festejo a Mensa con una volada espectacular y Casañas se perdió el tercero.

Cuando se consumía el tiempo, Barreto clavó el tercero a los 48’ después de varios intentos y le bajó la persiana al derby sastrense.

La victoria, que reflejó un poco más la superioridad a lo largo de los 90 minutos, dejó a la “AKD” en la cima de las posiciones y le cortó la racha que venía acumulado el “Tate” de cuatro partidos sin derrotas.

Síntesis

Unión: Rébola; Quiroga, Sojcak, Perrone y Martinetti; T. Calcaterra, Vázquez, M. Calcaterra y Sarria; Ramírez y Eberhardt. Suplentes: Loyola y Busetti. DT: Fernando Cerda

Atlético Sastre: Lemos; Dellavia, Blanc, Zeitter y Ulliasi; Cabral, Brussa, Vaschetto y Barreto; Cosatto y Casañas. Suplentes: Bini y Rodríguez. DT: Oscar Caloni

Árbitro: Carlos Mansilla

Asistentes: M. Rodriguez / M. Leiva / M. Martínez

Goles: PT: 20' Zeitter. ST: 15’ Cosatto y 48 Barreto (AS)

Cambios: González x Quiroga, Mussano x Sarria y Araya x Vázquez (CAU), González x Cosatto, Mensa x Vaschetto y Almada x Uliassi (AS)

Amonestados: T. Calcaterra, Perrone y Sojcak (CAU) y L. Dellavia, Blanc y Cabral (AS)

Reserva: Unión 0 - Atlético Sastre 2 (Marasini y Velázquez)