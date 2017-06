Sastre se juega la ilusión ante Americano

La “AKD” abrirá hoy la 13° fecha que podría definir al primer semifinalista del Apertura. Desde las 21.45, se medirán en “Cabecera” buscando la clasificación al reducido. Bini y Blanc será titulares en Atlético.

Con la obligación de ganar para estirar la definición del Apertura, Atlético Sastre recibirá esta noche a Americano en la “Cabecera”, en uno de los dos adelantos que tendrá la 13° fecha del torneo liguista. Desde las 21.45, chocará en Primera División y dos horas antes lo harán en Reserva.

La “AKD” buscará los tres puntos para no solo, para que el líder San Jorge todavía no se asegure el pasaje a las semifinales del certamen, sino para que también siga con chances de quedarse con el segundo lugar, que le dará beneficios en la definición de los play off.

Tras la lesión de Germán Lemos -desgarro- y la suspensión de Esteban Zeitter, el entrenador Oscar Caloni confirmó dos modificaciones con respecto a los once que arrancaron jugando los últimos cinco encuentros. El DT anunció el regreso de José Bini para defender los tres palos mientras que Marcelo Blanc retornará al primer equipo por el central, que fue expulsado ante Susanense.

De esta manera, Atlético formaría con Bini; Dellavia, Almada y Blanc; Cabral, Brussa, Barreto y Vaschetto; N. Cosatto, Casañas y González.

Por su parte, el combinado de Roberto Bousi es el que tiene más urgencias de un triunfo. El “Polanco”, que viene de golear en la última fecha, suma 21 unidades, dos menos que Sastre, y deberá sumar la mayor cantidad de puntos para terminar lo más arriba posible en la tabla.

Los pellegrinenses quedarán libres en la próxima jornada, por lo que una victoria lo dejará más cerca del alcanzar ese objetivo. Así saldría a jugar la visita: Turco; Toledo, Scheneebeli, Restelli y Villarruel; Milanesio, Vázquez, Pairetti y Toraglio; Venezia y Gamboa.