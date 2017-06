Vélez postergó la prueba de juveniles

La “AKD” consiguió tres dos victorias y dos empates ante La Emilia, por la 11° fecha del Apertura. En tanto, Unión no pudo ganar en San Jorge. El local se quedó con los nueve puntos en juego.

Fútbol

Dom 18 de Junio de 2017 10:37

El “Tatengue” recibirá a San Martín por la 12° del Apertura. Ambos tienen la obligación de no perder para seguir con chances de meterse en el reducido. Gómez se lesionó y será una baja sensible. Los posibles once que saldrán al “Bosque”.