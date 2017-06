Sastre reaccionó a tiempo y salvó un punto

En un final infartante, Atlético terminó 3-3 con Susanense. Casañas puso en ventaja a la “AKD” pero el “Diablo” lo dio vuelta 3-1. En los últimos 5’, lo empató Casañas y Cosatto.

Un empate insólito. Esa podría ser una definición del partido que se le escapó a Atlético Sastre en el “Miguel Ángel Tell”, donde reaccionó a tiempo y rescató un empate que lo alejó de la punta del Apertura.

En otro partido que tuvo un final dramático y cuando el Susanense ya se llevaba los tres puntos a su bolsillo, Atlético en una gran reacción final, terminó 3-3, en uno de los cotejos correspondientes a la 11° fecha del torneo liguista.

Casi “desde el vestuario”, Atlético empezó ganando, porque Casañas recibió en la puerta del área y sentenció a Padilla con un tremendo zapatazo contra el piso, cuando el cronómetro marca apenas 3 minutos.

Luego del gol, el juego se tornó monótono y más allá de las intenciones, ninguno de los dos generó situaciones de peligro. El local tomó el juego aéreo para llegar a Lemos pero no le dio resultado y el equipo de la “Cabecera” buscó con pelotazos que no fueron la mejor opción.

En la más clara para el “Diablo”, llegó al empate en una jugada que tuvo como protagonista a Ortiz y Dellavía. El defensor lo bajó al enganche dentro del área y Mansilla no titubeó para pitar la pena máxima. Desde los 12 pasos, Andruetto se encargó de poner el 1-1.

El tiempo se consumió con poco fútbol y sin ideas, con la ilusión de encontrar respuestas en el vestuario y encarar la segunda mitad con más decisión.

En el arranque, Sastre volvió a tener la iniciativa y en una ráfaga tuvo tres jugadas donde Padilla se iluminó y salvó su valla de otra caída. Casañas tuvo dos chances que con contuvo el arquero y en la tercera, el 1 se lució ante González.

Los dirigidos por Baigorria estaban incómodo, sin tener los espacios para fabricar situaciones para abrir el partido y los de Caloni se mostraban expectante, tratando de aprovechar la primera opción de gol pero dando muchas ventajas en el fondo.

Cuando se acomodó en la cancha y aprovechó algunos errores de la defensa. Viale intentó marcar el segundo, pero Lemos con una gran intervención se lo tapó y luego le contuvo el remate a Ortiz, con otra gran reacción en la que sería su última jugada. El capitán debió salir por una fuerte contractura en el aductor y cedió puesto al Paolassi.

A los 22’, Andruetto aprovechó unos rebotes y desde afuera del área metió un disparo potente que terminó inflando la red.

El “Rojo” comenzó a sacar provecho del desorden en la última línea de la “AKD” y fue apretar arriba. Viale se encontró con Zeitter en el área y el central lo derribó. Amarrilla para el defensor –sobre el final vió el segundo cartón amarillo- y penal para el local, que Matías Fantín apuró el cambio, se metió en la cancha y cambió por gol para decretar el 3-1.

Todo parecía indicar que era victoria de Susanense, pero había más emociones por delante. Abaca le comete penal a Mensa y Casañas se encargó marcar el descuento, dejando un final apasionante.

A tres minutos del último pitazo y con una remontada inolvidable, Barreto habilitó a Cosatto para lograr el agónico y disfrutado empate, aunque el objetivo era quedarse con los tres puntos para mantener vigentes las chances de pelear hasta el final.

En la próxima fecha, Atlético Sastre quedará libre y el “Facha” Caloni deberá trabajar más de la cuenta para encarar el tramo final del torneo y la serie de Copa Santa Fe.

Síntesis

Susanense: Padilla; A. Togni, Albarracin, Abaca e I. Togni; Morelli, García, Ortiz y Viale; Cingolani y Andruetto.

Atlético Sastre: Lemos; Dellavia, Almada y Zeitter; Cabral, Brussa, Barreto y Vaschetto; N. Cosatto, Casañas y González.

Arbitro: Carlos Mansilla

Goles: PT 3’ Casañas (AS) y 30’ Andruetto -p- (CAS). ST: 22’ Andruetto y 35’ Fantín -p- (CAS), 38’ Casañas -p- y 42’ Cosatto (AS).

Expulsado: Zeitter (AS)

Reserva: Susanense 2 (Invernizzi y Rojas) - Atlético Sastre 1 (L. Periotto)

Incidencias: Grimaldi le contuvo dos penales a Marasini y C. Cosatto